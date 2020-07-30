Бывший игрок НБА Грег Монро подписал контракт с "Химками"

Центровой Грег Монро, который провел в Национальной баскетбольной ассоциации более 600 матчей, подписал контракт с подмосковными "Химками".

Как сообщается на официальном сайте клуба, договор с 30-летним баскетболистом подписан на один сезон.

Минувший сезон Монро, рост которого 211 сантиметров, начинал в системе "Бостона", однако по ряду причин не смог пробиться в состав и был вынужден переехать в Европу.

Завершал сезон Монро в мюнхенской "Баварии". Он принял участие в 28 матчах Евролиги (24 - в старте), его средние показатели: 12.9 очка, 6.8 подбора, 2.5 передачи и 1.3 перехвата за 24:09 минуты. В чемпионате Германии Монро в среднем набирал 13.2 очка, а также делал 5.5 подбора, 3 передачи и 1.5 перехвата за 20:30 минуты.

В активе Монро - 659 матчей в НБА (418 - в старте), из них 27 - в плей-офф. Средние показатели: 13.2 очка, 8.3 подбора, 2.1 передачи и 1.1 перехвата за 27:7 минуты.

"Монро - опытный игрок, который много лет провел в НБА. Это один из немногих центровых в Евролиге, кто умеет играть спиной. Нам было нужно именно такое разнообразие в игре. Есть центровые, которые играют пик-н-ролл, есть те, кто играет спиной под щитом. Грег очень хорош в игре на подборе, собирая в среднем по семь-восемь мячей за игру. Думаю, мы собрали очень сильную переднюю линию", - сказал главный тренер химчан Римас Куртинайтис.