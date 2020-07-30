Чем откроют сезон московские театры

Уже с 1 августа театрам в Москве разрешили открыть свои двери для зрителей. Однако нагонять прерванный сезон режиссеры и артисты не торопятся - публику по традиции ждут с сентября, а пока все сосредоточены на репетициях и новых рекомендациях Роспотребнадзора. Что вызывает сложности и какие премьеры ждать осенью, рассказали руководители театральных коллективов.

Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Е. Вахтангова:

- Сотый сезон мы откроем 15 сентября спектаклем "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса. Мне кажется, это очень актуально: весь город чумой охвачен, весь мир... А с 1 августа в театре начнутся репетиции двух спектаклей, которые были приостановлены в марте. Первую премьеру покажем в октябре, вторую - в начале декабря. Предварительную продажу билетов мы открыли 27 июля, причем за первый день было продано 1149 билетов на сумму около двух миллионов рублей. Пока ориентируемся на рассадку через ряд, но ждем указа мэра Москвы о том, как мы будем принимать зрителей в сентябре.

Виктор Рыжаков, художественный руководитель Московского театра "Современник":

- Мы решили продолжить сезон, который оборвался из-за пандемии. Весь сентябрь будем доигрывать спектакли прошлого года и только 1 октября по традиции откроем 65-й сезон. Стартуем премьерой, но какой - пока не скажу. А в сентябре покажем новую работу "Девочка Надя, что тебе надо" по сценарию Геннадия Шпаликова. Весь сентябрь мы продолжим играть череду легендарных спектаклей Галины Волчек, так как этот год - год ее памяти.

Мария Ревякина, директор театра Наций, гендиректор премии и фестиваля "Золотая Маска":

- Театр Наций репетирует с июля месяца. По премьерам: 3 и 4 сентября на основной сцене "Разбитый кувшин" Тимофея Кулябина; 10 и 11 сентября - "Лекарь поневоле" по Мольеру, режиссер Олег Долин; далее "Страсти по Фоме" в постановке Евгения Марчелли. Параллельно репетируем "Горбачева", его покажем в октябре, и есть еще одна задумка - в декабре. Как пережили карантин? Как и все, с онлайн-спектаклями, которые, по-моему, всем уже осточертели.

Что касается "Золотой Маски", жюри уже начало отсмотр отложенных спектаклей, у нас 11 гастрольных проектов, часть из них зарубежные - Латвия, Эстония и Израиль.

Дмитрий Бертман, генеральный директор - художественный руководитель театра "Геликон-опера":

- У музыкальных театров самая сложная ситуация. В инструкциях Роспотребнадзора есть пункт - "исключить массовые сцены", а наше искусство только из массовых сцен и состоит. И залы большие, и сцена, хор, оркестр... Сейчас мы пытаемся прояснить понятие "массовость" и предлагаем некий математический вариант - в зависимости от размера сцены определять количество артистов. "Исключить массовые сцены" - это исключить музыкальный театр. Мы готовим три премьеры. Впервые в России будет ставиться опера на иврите "Альфа и Омега". Дальше "Каменный гость" Даргомыжского - редкая опера без хора, и "Арлекин" Бузони - тоже малонаселенная.