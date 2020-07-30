День Москвы может пройти без массовых торжеств

Власти Москвы начали подготовку ко Дню города, однако нет полной уверенности в полном формате торжеств. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил мэр города Сергей Собянин.

"Нет полной уверенности, что нам позволит это эпидемическая ситуация, - сказал Собянин. - Хотя я очень надеюсь на это. Вероятность того, что День города будет проведен масштабно, очень высокая".

Традиционно День города в Москве отмечается в сентябре. Обычно торжества предусматривают множество экскурсий, фестивальных площадок, концертов. Однако в Москве продолжает действовать запрет на массовые мероприятия. Ранее Собянин заявлял, что не намерен его отменять в течение ближайшего месяца.