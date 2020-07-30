Движение в Москве ограничат из-за проведения полумарафона 2 августа

В Москве 2 августа движение автотранспорта будет ограничено из-за проведения ежегодного спортивного праздника "Московский полумарафон". Участники полумарафона стартуют в 08:00. Забеги на различные дистанции продлятся до 13:00.

Напомним, полумарафон должен был пройти 31 мая, но из-за пандемии коронавируса перенесен на 2 августа. Как сообщает управление столичной Госавтоинспекции, участники будут следовать по улицам Лужники - Лужнецкая набережная - Хамовнический Вал - Фрунзенская набережная - Новокрымский проезд - Остоженка - Соймоновский проезд - Пречистенская набережная - Кремлевская набережная - Москворецкая набережная - Устьинская набережная - Котельническая набережная - Гончарная набережная - Краснохолмская набережная - разворот в обратном направлении перед Саринским проездом - Краснохолмская набережная - Гончарная набережная - Котельническая набережная - Москворецкая набережная - Кремлевская набережная - Пречистенская набережная - Фрунзенская набережная - улица Хамовнический Вал - Лужнецкая набережная - Лужники.

По указанному маршруту, а также на съезде с Зубовского бульвара на Комсомольский проспект в сторону области, по Крымской эстакаде, Крымскому проезду, Старой площади, Китайгородскому проезду, будет ограничено движение для транспорта с 06:30, по мере завершения мероприятия движение будет восстановлено.

С 00:01 до 12:30 на участках следования марафона будет ограничено парковочное пространство. В ГИБДД просят водителей заранее выбирать маршрут, а также строго выполнять требования сотрудников Госавтоинспекции и предписания дорожных знаков.