Горожане пожаловались властям Калуги на неудобства капремонта

30 июля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вместе с представителями Фонда капитального ремонта проверил как продвигаются работы по ремонту дома № 25а по улице Кирова.

В доме запланированы работы по ремонту кровли на сумму порядка 4 миллионов рублей. В смету входит замена стропильной системы, утепление, ремонт и замена карнизных плит, а также ремонт вентиляционных каналов. На сегодняшний день работы выполнены на 40%, в график подрядчик укладывается, завершить ремонт планируется к 28 августа. Жители высказали руководителю подрядной организации ряд замечаний: работы ведутся медленно, были случаи залития квартир.

"Необходимо особое внимание уделить качеству работ, соблюдать установленные сроки и не допускать залития квартир, - подчеркнул Глава городского самоуправления. - Лето выдалось дождливым, следует принять все меры для защиты от осадков тех участков дома, где раскрыта кровля".

В то же время представители Фонда капитального ремонта и управляющей компании работу подрядчика оценивают положительно.

"Отрадно, что подрядная организация, Фонд капитального ремонта и управляющая компания работают в тесном контакте. Через неделю мы вернемся на объект и проверим, как продвигается ремонт и укладывается ли в график подрядчик, - подвел итог Александр Иванов".

Также Глава городского самоуправления осмотрел двор дома № 68 по улице Кирова. Во дворе "Калугатеплосеть" проводит замену коммуникаций, ремонтные работы доставляют немало неудобств жителям.

"Калугатеплосеть интенсивно готовится к зимнему отопительному сезону, ведется замена изношенных коммуникаций, - отметил Александр Иванов. - Жителей беспокоит то, что разрытия проводятся на благоустроенных дворовых территориях, в том числе благоустроенных силами самих жителей, как во дворе дома № 68. Вызывают недовольство и слишком медленные темпы работ, дворы остаются перекопанными недели, а то и месяцы. Перед городскими службами стоит задача как можно быстрее устранить разрытия и выполнить все работы качественно. Калужские дворы вновь должны выглядеть красивыми и благоустроенными".