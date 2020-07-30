Ярославский лауреат "Оскара" показал этюды и эскизы к фильмам

В Ярославском художественном музее открылась выставка мультипликатора-оскароносца Александра Петрова.

Как рассказали организаторы выставки, это первый ретроспективный показ творческого пути всемирно известного режиссера и художника-мультипликатора, который отражает искусство мастера во всем его многообразии. В экспозиции больше 130 произведений: композиции, созданные по первому, дипломному фильму Александра Петрова "Корова", этюды к фильму "Старик и море", за который художник получил "Оскара", циклы иллюстраций к литературным произведениям, эскизы к ранним мультфильмам, графические и живописные работы, созданные во время путешествий по России, Италии, Африке, разработки типажей к новому полнометражному фильму "Князь", посвященному Александру Невскому - над ним мастер работает сейчас…

Сам художник рассказал, что выставка была сформирована во многом из работ, которые он "уже сложил в долгий ящик, похоронил, далеко убрал", и, если бы не энтузиазм сотрудников музея, эти произведения не увидели бы своего зрителя. Кроме того, организовать экспозицию было непросто, поскольку она состоит "из совершенно разных вещей": одни из них связаны с кино, другие - с книжной иллюстрацией, третьи вообще ни с чем не связаны, а представляют собой просто жизненные впечатления.

- Но удивительным образом здесь наступило благополучное какое-то соединение всех моих исканий, - признался оскароносец.

Правда, несмотря на "благополучное соединение", он все равно, по его словам, пока чувствует себя немного не в своей тарелке - настолько непривычен для него сам выставочный формат.

- На самом деле выставочная жизнь для меня незнакома, потому что я в первую очередь художник рисованного кино, и то, что я здесь представлен немножко в другой ипостаси, для меня очень волнительно, я словно не в своей тарелке, я к этому еще не привык, - объяснил Александр Константинович. - Конечно, иногда хочется показать какие-то свои замыслы, наработки на бумаге, на холсте, но я специально ничего не планировал, наш замечательный художественный музей в этом смысле спровоцировал меня на такую новую для меня жизнь.

Техника, в которой работает художник, чрезвычайно сложна и называется "пальцевая живопись" или "ожившая живопись": он рисует не кисточкой, а пальцами на стекле. Один рисунок - один кадр. Нетрудно представить, сколько надо выполнить рисунков, чтобы снять хотя бы одну минуту фильма. При этом, чтобы нарисовать следующий кадр, предыдущий приходится стирать. То есть вся работа остается исключительно на пленке.

Поэтому, например, представленные на выставке живописные композиции к фильму "Корова" - авторские копии. Рисунки, что были созданы в 1989 году, не сохранились, а новые сделаны по заказу одного из издательств и вошли в книгу "Андрей Платонов. Корова" (2019).

Известный столичный кинокритик Лариса Малюкова, присутствовавшая на открытии выставки, назвала произошедшее событие реАнимацией с корнем "анимация" - имея в виду переход от общего болезненного состояния, связанного с ковидом, к выздоровлению. С помощью анимации Александра Петрова, конечно.

- Это человек, который выбирает свой путь, не заимствуя. Это потрясающий, выдающийся живописец, который сумел свой дар перенести на экран, - говорит Лариса Малюкова. - И когда ты смотришь на большом экране "Старик и море", когда волны хлещут на тебя и перед тобой спина старика вся в шрамах, ты погружаешься внутрь картины… Это неожиданно. Поэтому очень правильно, что выставка проходит в музее изобразительного искусства. Александр Петров - представитель изобразительного искусства в широком смысле этого слова.

Справка "РГ"

Александр Константинович Петров - режиссер-мультипликатор, художник-мультипликатор, сценарист. Член Союза кинематографистов России, Союза художников России, Международной ассоциации аниматоров (АСИФА), Американской киноакадемии, член совета при президенте РФ по культуре и искусству, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат двух Государственных премий (1990, 1995), премии Американской киноакадемии "Оскар" (2000), национальной премии "Ника" (2006), премии "Триумф" (2008). Живет и работает в Ярославле.