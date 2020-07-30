Искусственный интеллект начал помогать врачам выявлять онкологию

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что в столице наращивают темпы внедрения цифровых решений в городскую систему здравоохранения.

"Теперь для анализа маммограм в городских медучреждениях применяются технологии искусственного интеллекта. Сервис создан для того, чтобы помогать рентгенологам интерпретировать результаты исследований, в том числе в процессе скрининга рака молочной железы. Мы уверены, что новая технология повысит качество диагностики онкологических заболеваний", - сообщила Ракова.

Сервис "Цельс" работает на основе нейронных сетей и анализирует цифровые медицинские изображения, выявляя на них малейшие подозрительные изменения в структуре тканей молочной железы. В ходе скрининга рака молочной железы одно исследование должно пройти двойной контроль, то есть его должны интерпретировать два врача. Как правило, в этом участвуют эксперты, хорошо разбирающиеся в патологических изменениях именно молочной железы. Искусственный интеллект может помочь рентгенологам оценить минимальные изменения в молочной железе. К ним относятся микрокальцинаты, участки перестройки структуры ткани, асимметрия. Сервис "подсвечивает" подозрительные находки и обращает на них внимание рентгенолога. Вся процедура распознавания исследований длится не более 10 минут. Алгоритм обладает повышенной чувствительностью и выявляет любое небольшое изменение. Врач же интерпретирует находки и решает, имеют ли они диагностическую ценность и можно ли в данном случае заподозрить рак молочной железы, или опасения напрасны.

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов поделился подробностями:

- Конечно, искусственный интеллект не заменит врачей, только они принимают окончательные решения и берут на себя ответственность. Но в определенных ситуациях, например при скрининге, сервисы становятся хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов, помогая вовремя заметить даже незначительные изменения и заподозрить патологию. Теперь к уже существующему перечню рентгенологических исследований, результаты которых расшифровывает искусственный интеллект, добавилась маммография. В перспективе эксперты Центра предполагают, что искусственный интеллект сможет формировать мини-заключение. Сегодня сервисы искусственного интеллекта уже подключены к 48 стационарам и 193 поликлиникам столицы и их филиалам. Эксперимент по компьютерному зрению - проект Правительства Москвы, который объединил медицинские организации, компании-разработчики и научные группы. Подключение сервисов искусственного интеллекта стало возможным благодаря парку диагностического цифрового оборудования. Вместе с этим цифровые сервисы здравоохранения, в частности ЕРИС и ЕМИАС, концентрируют все больше данных, поэтому инструменты интеллектуального анализа расширяются для разных направлений лучевой диагностики.