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30.07.2020 08:31
Рубрика: Общество

Кадетские классы появятся еще в 23 московских школах

Текст: Любовь Проценко

Кадетские классы появятся в новом учебном году еще в 23 московских школах. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Евгений Кармаев
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"В кадетский класс поступают ребята, которые вместе со своими родителями приняли решение о предпрофессиональной подготовке к гражданской и военной службе начиная с седьмого класса. Ученикам доступны 16 профилей обучения. Мы видим, как кадетское движение в Москве набирает все большую популярность. Сегодня в 226 образовательных учреждениях Москвы учатся более 21 тысячи кадет. В новом учебном году кадетские классы откроются еще в 23 школах", - заявила Ракова.

Сейчас идет набор учеников в седьмые кадетские классы. Для поступления нужно пройти собеседование и продемонстрировать отличную успеваемость за шестой класс.

Школы, которые присоединились к проекту, занимаются разработкой программы дополнительного образования и предпрофессиональной подготовки кадет, ведут набор офицеров-воспитателей. С нового учебного года их воспитанники будут учиться в профильных классах, углубленно изучать историю Отечества и ОБЖ, заниматься строевой и огневой подготовкой, а также участвовать в торжественных парадах и патриотических шествиях. Кроме того, ребята присоединятся к волонтерским и музейным проектам, будут вести поисковую деятельность и отправятся в экспедиции по местам боевой славы.

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"У нас много детей, которые хотят продолжить военную династию и лучшие традиции российского офицерства. Многие уже планируют поступать в военные вузы. Перед учащимися открывается много перспектив: образовательных, профориентационных, профильных и культурно-просветительских. Это общение с профессионалами, лучшими людьми столицы, это новые свершения и открытия", - рассказала директор школы №1286 Светлана Волкова.

"Мы сотрудничаем с Московским центром "Патриот.Спорт", колледжем полиции, МАДИ, МГОК и планируем проводить совместные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и всестороннее развитие детей", - отметила она.

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