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30.07.2020 16:09

Липецкие парламентарии скорректировали бюджет региона

Липецкий областной Совет депутатов утвердил поправки в главный финансовый документ региона. Очередная 43-я сессия состоялась в режиме открытого заочного голосования. За счет поступлений из федерального центра доходы и расходы областной казны бюджета увеличились на 423 миллиона рублей.
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

- Липецкая область постепенно возвращается к привычной жизни. Большинство ограничений, которые вводились у нас из-за COVID-19, сняты, - напомнил председатель облсовета Павел Путилин. - Несмотря на это финансирование мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для региона и его жителей остаются в первых строках нашей повестки дня.

Депутаты регионального парламента выделили значительные средства на выплаты безработным, а также на стимулирующие выплаты медикам и работникам стационарных организаций социального обслуживания. Так, 223 миллиона рублей будет направлено на социальные выплаты безработным и еще 21 миллион рублей - на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Дополнительные 239 миллионов рублей предусмотрены в качестве выплат медикам и иным работникам, которые помогают заболевшим коронавирусом липчанам. Более 39 миллионов рублей выделяется за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных вне стационарных организаций социального обслуживания, и лицам из групп риска заражения COVID-19.

Фото: Липецкий облсовет
Липецкие депутаты утвердили новые меры по поддержке бизнеса

Существенная часть бюджетных средств направляется и на поддержку бизнеса: 143 миллиона рублей получит сектор малого и среднего предпринимательства, 100 миллионов - сфера обращения с твердыми коммунальными отходами, 81 миллион - производство масличных культур. При этом расходы казны пересмотрены и в части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе - они снижены на 560 миллионов рублей.

За счет перераспределения ассигнований некоторых статей бюджета региона 400 миллионов рублей дополнительно направлены на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Управление здравоохранения Липецкой области получит 30 миллионов рублей на приобретение лекарств для льготников и 9 миллионов рублей на ремонт компьютерного томографа в Добринской районной больнице.

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета в 2020 году составили 69 миллиардов рублей, расходы - 76,7 миллиарда рублей, дефицит - 7,7 миллиарда рублей.

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