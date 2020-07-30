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30.07.2020 11:45
Рубрика: Экономика

Московские отделения Сбербанка проверяют после угроз о минировании

Текст: Алексей Дуэль

Экстренные службы проверяют информацию о бомбах, заложенных в столичных отделениях Сбербанка. Кроме того, возможную взрывчатку ищут в части школ и больниц города, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, соответствующая информация поступила от неизвестных.

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Сбербанк подтверждает факт проверок, которые затронули все московские офисы организации. При этом работа не прекращается, клиенты спокойно могут приходить и выполнять любые операции, заверили в банке.

Сообщений об обнаружении бомбы пока нет.

Волна лжеминирований началась в России в ноябре 2019 года. Информация обычно поступает по электронной почте. По сообщениям правоохранительных органов, на этой неделе только за понедельник и вторник в Москве было "заминировано" больше 1,5 тыс. разных заведений и организаций. По соображениям безопасности были эвакуированы около 10 тысяч человек. Во всех случаях тревога оказалась ложной.

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