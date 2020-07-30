Москвичам напомнили о важности ношения масок в общественных местах

Несмотря на то, что пандемия пошла на спад, необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию, так как риск заражения коронавирусом до сих пор существует. Об этом заявил РИА Новости директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

"На самом деле это важно из-за того, что эпидемия полностью не закончилась, она идет на спад. Сейчас, конечно, остается риск того, что кто-то заражен и может передать вирус в местах большого скопления людей", - рассказал он.

Петриков отметил, что в первую очередь маски необходимы, если человек чувствует какое-то недомогание, у него першит горло или заложен нос, есть какие-то минимальные признаки простуды или респираторного заболевания.