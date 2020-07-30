На МЦД откроют 14 новых станций

На Московских центральных диаметрах (МЦД) планируют открыть еще 14 новых станций, а также реконструировать старые остановочные пункты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава города отметил, что после открытия МЦД прошло меньше года: "За этот период времени мы уже открыли новые станции, реконструировали 13 старых станций". В планах открыть еще 14 станций и реконструировать старые. По словам мэра, в ближайшее время откроется новая станция в Подольске на МЦД-2 (Нахабино - Подольск), которая фактически станет крупным вокзалом.

Градоначальник отметил, что в целом работа над другими проектами МЦД проводится активно. В частности, идет большая прокладка новых магистральных линий, реконструкция действующих, проекты создания новых станций, реконструкция путепроводов. "Ни на один день эта работа не останавливается", - подчеркнул Сергей Собянин.

Напомним, движение по первым Московским центральным диаметрам открыли 21 ноября 2019 года. Сегодня МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километра и 60 станций, с 20 из которых можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.