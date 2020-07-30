На Нововоронежской АЭС обновят тренажер управления энергоблоком

Модернизация полномасштабного тренажера энергоблока № 5 на Нововоронежской атомной станции стартовала 30 июля. Обновить предстоит как программное обеспечение тренажера, так и имитатор блочного щита управления.

Полномасштабные тренажеры являются основным техническим средством подготовки оперативного персонала АЭС. Эти сложные программно-технические комплексы обеспечивают практическую подготовку наиболее ответственных категорий персонала станции. Операторы могут отрабатывать на имитаторах технологические процедуры эксплуатации энергоблока, не опасаясь, что ошибка создаст угрозу для функционирования "реального" оборудования.

Работы ведут специалисты АО "ВНИИАЭС" (входит в контур управления Концерна "Росэнергоатом"). К концу 2020 года учебное оборудование в Нововоронеже будет полностью соответствовать блоку-прототипу.

- Благодаря модернизации повысится эффективность процесса обучения оперативного персонала на этом полномасштабном тренажере и, как следствие, - безопасность эксплуатации Нововоронежской АЭС, - пояснил заместитель директора "ВНИИАЭС-НТП", директор отделения математического моделирования и тренажеростроения Виктор Чернаков.