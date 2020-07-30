Новый операционный блок Спинального центра примет пациентов уже осенью

Московский городской спинальный нейрохирургический центр сможет вдвое увеличить объем операций на позвоночнике. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев итоги капремонта и переоснащения центра. Журналистам он рассказал:

- Было принято решение о том, чтобы вывести работу этого Спинального центра на совершенно новый, более высокий технологический уровень. Созданы материальные условия, он оснащен самыми лучшими новейшими медицинскими технологиями, которые есть в мире. И я уверен, что объединение знаний, талантов работников Спинального центра, клиники №67 выведут на мировой уровень работу Спинального центра. И те москвичи, которые сегодня получают помощь за границей в сложных случаях, будут получать эту помощь здесь. И не только москвичи, а граждане со всей России уже обращаются и будут обращаться, и получать помощь здесь, в этом уникальном Спинальном центре. Я хотел бы поблагодарить всех, кто занимался созданием этого центра и пожелать ему успешной работы. Я уверен, что здесь будет качественно, быстро, безболезненно, и объемы, конечно, будут значительно больше - почти в два раза от того, что было.

Глава города напомнил, что решение о создании Спинального центра на базе больницы №67 было принято в 2014 году. За минувшие шесть лет центр стал одним из лучших в России и в мире благодаря, по словам мэра, уникальным специалистам, которые в нем работают.

Расположен центр в травматологическом комплексе городской клинической больницы имени Ворохобова, который включает четыре корпуса на ул. Саляма Адиля. В настоящее время капитально отремонтированы три корпуса. Операции не прекращались и во время работ - они шли просто в других оперблоках больницы. До конца 2020 года ремонт планируют завершить еще в одном корпусе - отделении неотложной травматологии.

В отремонтированных корпусах оборудованы четыре операционные. Для них приобретено более 20 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. В каждой из операционных могут выполняться операции на позвоночнике: ОКО-3D - интегрированная эндоскопическая 3D операционная; ROBO - роботизированная операционная с интеграцией томографа Bodytom, робота и плоскодетекторной С-дуги; NAVI - навигационная операционная на базе мобильного томографа Airo; COLIBRI - ультрасовременная операционная на основе роботизированного комплекса. Ожидается, что первых пациентов новый оперблок Спинального центра примет уже в сентябре 2020 года. Эксперты считают, что его открытие позволит вдвое увеличить количество таких высокотехнологичных операций - до 800 в год.