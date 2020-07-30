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30.07.2020 15:28
Рубрика: Общество

Новый операционный блок Спинального центра примет пациентов уже осенью

Текст: Любовь Проценко

Московский городской спинальный нейрохирургический центр сможет вдвое увеличить объем операций на позвоночнике. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев итоги капремонта и переоснащения центра. Журналистам он рассказал:

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- Было принято решение о том, чтобы вывести работу этого Спинального центра на совершенно новый, более высокий технологический уровень. Созданы материальные условия, он оснащен самыми лучшими новейшими медицинскими технологиями, которые есть в мире. И я уверен, что объединение знаний, талантов работников Спинального центра, клиники №67 выведут на мировой уровень работу Спинального центра. И те москвичи, которые сегодня получают помощь за границей в сложных случаях, будут получать эту помощь здесь. И не только москвичи, а граждане со всей России уже обращаются и будут обращаться, и получать помощь здесь, в этом уникальном Спинальном центре. Я хотел бы поблагодарить всех, кто занимался созданием этого центра и пожелать ему успешной работы. Я уверен, что здесь будет качественно, быстро, безболезненно, и объемы, конечно, будут значительно больше - почти в два раза от того, что было.

Глава города напомнил, что решение о создании Спинального центра на базе больницы №67 было принято в 2014 году. За минувшие шесть лет центр стал одним из лучших в России и в мире благодаря, по словам мэра, уникальным специалистам, которые в нем работают.

Расположен центр в травматологическом комплексе городской клинической больницы имени Ворохобова, который включает четыре корпуса на ул. Саляма Адиля. В настоящее время капитально отремонтированы три корпуса. Операции не прекращались и во время работ - они шли просто в других оперблоках больницы. До конца 2020 года ремонт планируют завершить еще в одном корпусе - отделении неотложной травматологии.

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В отремонтированных корпусах оборудованы четыре операционные. Для них приобретено более 20 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. В каждой из операционных могут выполняться операции на позвоночнике: ОКО-3D - интегрированная эндоскопическая 3D операционная; ROBO - роботизированная операционная с интеграцией томографа Bodytom, робота и плоскодетекторной С-дуги; NAVI - навигационная операционная на базе мобильного томографа Airo; COLIBRI - ультрасовременная операционная на основе роботизированного комплекса. Ожидается, что первых пациентов новый оперблок Спинального центра примет уже в сентябре 2020 года. Эксперты считают, что его открытие позволит вдвое увеличить количество таких высокотехнологичных операций - до 800 в год.

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