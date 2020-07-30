Осужденный к 9 годам колонии студент из США обвинил во всем водку

Головинский районный суд Москвы в четверг приговорил студента из США Тревора Рида к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Иностранца признали виновным по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ "применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти". К слову, вмененной статьей максимум предусматривается лишение свободы на срок 10 лет.

Судом и следствием установлено, что 16 августа 2019 года Тревор Рид напал на полицейских, прибывших по вызову жильцов дома номер 106 на Ленинградском шоссе. Москвичи ранее пожаловались в "02" на нетрезвого мужчину, устроившего громкую ссору с несколькими женщинами.

Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался угомонить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским. Тогда, применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. Однако в пути буян напал на водителя, порвав его обмундирование, а также ударил другого полицейского, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Рид Тревор Рауди. В Россию он прибыл по туристической визе, которая действует до сих пор. Согласно материалам дела, американец проживал в Москве неподалеку от Ленинградского шоссе в квартире своей девушки. На следующий день после задержания суд санкционировал арест дебошира.

В суде Рид заявил, что вину не признает, так как ничего не помнит. По его словам, он был сильно пьян из-за большого количества выпитой русской водки. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, подсудимый пообещал больше никогда не пить водку.

Газета The New York Times сообщала со ссылкой на отца студента, что 28-летний Рид ранее проходил службу в Корпусе морской пехоты США.