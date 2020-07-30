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30.07.2020 19:55
Рубрика: Экономика

"Пятерочку" в Косино-Ухтомском закрыли из-за несоблюдения масочного режима

Текст: Любовь Проценко
Роспотребнадзор закрыл магазин "Пятерочка" на ул. Большой Косинской в связи с поступающими жалобами на несоблюдение масочного режима. Об этом журналистам сообщила замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора в Восточном округе Екатерина Давыдова.

Она рассказала:

- Жалобы поступают о несоблюдении масочного режима. В соответствии с обращениями мы проводим проверку. В магазине должны быть запас дезинфицирующих средств для уборки помещений, инструкция по приготовлению дезинфицирующих средств и документы об их эффективности против микробов и вирусов. Здесь я не вижу бактерицидных облучателей, и директор магазина не могла дать пояснений, есть ли в торговом зале устройства для обеззараживания воздуха. Также в магазине не проводится с должной кратностью дезинфекция контактных поверхностей, кассовых аппаратов, для дезинфекции используются средства с неизвестной концентрацией.

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Она отметила, что в отношении магазина будет составлен протокол о временном запрете деятельности в связи с большим количеством выявленных нарушений.

Давыдова пояснила, что Роспотребнадзор не может оштрафовать магазин в случае, если на покупателях нет защитных масок. Однако если масок или перчаток нет на продавце, предусмотрена ответственность для юридических лиц в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

"Ответственность за покупателя сейчас несет сам покупатель", - уточнила Екатерина Давыдова. Напомню, с 12 мая в столице действует масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки. В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

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Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях. Необходимо не только носить маски и перчатки во всех помещениях общего пользования, но и соблюдать социальное дистанцирование. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома. Чтобы вернуться к работе, надо будет предоставить больничный лист или справку от врача. Городские власти регулярно напоминают москвичам: пандемия коронавируса отступила, но опасность заражения по-прежнему существует. В частности, за последние сутки в столице выявлено 670 новых случаев заражения опасной инфекцией.

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