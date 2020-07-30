Подпалый продолжит работу с ФК "Арсенал" в должности главного тренера

Сергей Подпалый продолжит работу с тульским футбольным клубом "Арсенал" в новом сезоне в должности главного тренера. Ранее он исполнял обязанности рулевого. Об этом сообщается на официальном сайте "оружейников".

Подпалый с 1 июля исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Игоря Черевченко. Под руководством 56-летнего специалиста команда в концовке минувшего сезона Российской премьер-лиги набрала 10 очков в пяти матчах и финишировала на восьмом месте.

"Спасибо руководству клуба и региона за оказанное доверие, это непростой вызов, но мы постараемся решить задачи, поставленные перед нами. Каждый из нас понимает, что нам создают все условия, у нас нет поводов, чтобы не показывать достойный результат", - заявил Подпалый.

Тренер отметил, что в настоящее время команда готовится к новому сезону и "в целом все проходит нормально". "Единственное, у ребят не было достаточно времени, чтобы передохнуть после непростого сезона, но ничего страшного, будет зима, и еще успеем отдохнуть", - пообещал он.