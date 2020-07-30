Пострадавшим от наводнения в Рузе выплатили 30 миллионов рублей

Жители подмосковной Рузы, которые пострадали при прорыве дамбы и случившегося после этого наводнения продолжают получать компенсации за утраченное имущество. "Уже выплатили около 30 миллионов рублей", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсети "ВКонтакте".

Глава Подмосковья уточнил, что эти компенсации каждый может потратить по своему усмотрению. Напомним, наводнение в Рузе случилось в начале июля. Из-за сильных многодневных дождей местная речка Городянка прорвала дамбу и потекла по новому руслу через жилой микрорайон. Несколько частных домов были смыты, десятки оказались затопленными. Власти тогда заявили о том, что компенсируют гражданам ущерб от непогоды. По 30 тысяч рублей получил каждый член пострадавшей семьи, по 300 тысяч - хозяева затопленных, но подлежащих восстановлению домов. Те, чьи дома восстановлению не подлежали, получили по два миллиона рублей.