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30.07.2020 13:37
Рубрика: Происшествия

Пострадавшим от наводнения в Рузе выплатили 30 миллионов рублей

Текст: Ирина Рыбникова

Жители подмосковной Рузы, которые пострадали при прорыве дамбы и случившегося после этого наводнения продолжают получать компенсации за утраченное имущество. "Уже выплатили около 30 миллионов рублей", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Игорь Курашов/РГ
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Глава Подмосковья уточнил, что эти компенсации каждый может потратить по своему усмотрению. Напомним, наводнение в Рузе случилось в начале июля. Из-за сильных многодневных дождей местная речка Городянка прорвала дамбу и потекла по новому руслу через жилой микрорайон. Несколько частных домов были смыты, десятки оказались затопленными. Власти тогда заявили о том, что компенсируют гражданам ущерб от непогоды. По 30 тысяч рублей получил каждый член пострадавшей семьи, по 300 тысяч - хозяева затопленных, но подлежащих восстановлению домов. Те, чьи дома восстановлению не подлежали, получили по два миллиона рублей.

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