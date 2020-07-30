Склиф запускает вебинары о профилактике заболеваний и первой помощи при травмах

Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского запускает бесплатные вебинары по лечению сезонных заболеваний, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Первый эфир состоится 30 июля в 14:00.

Специалисты института на официальном YouTube-канале Склифа расскажут о травмах и патологиях, которые чаще всего встречаются именно летом: укусах животных, солнечных ожогах, контактах с ядовитыми растениями, травмах после аварий на мотоциклах и многом другом.

Темы вебинаров будут меняться в зависимости от времени года, кроме того, специалисты института затронут и общие внесезонные вопросы: правила оказания первой помощи, восстановительное лечение, течение распространенных заболеваний. После каждого вебинара специалисты ответят на все вопросы зрителей.

Расписание ближайших вебинаров:

30 июля, 14:00. Тема: "Ожоги от борщевика: профилактика и лечение"

5 августа, 14:00. Тема: "Как лечить солнечные ожоги и ожоги от жидкости для розжига"

13 августа, 14:00. Тема: "Укусы змей и ожоги медуз: как избежать и как лечиться"

21 августа, 14:00. Тема: "Что нужно знать о прививках от бешенства"

27 августа, 14:00. Тема: "Самые распространенные летние травмы в отделении травматологии"

В дальнейшем планируется проводить онлайн-экскурсии, конференции, мастер-классы и дни открытых дверей. Самое главное в новом формате - это общение со зрителями: любой желающий может прямо во время трансляции задать интересующий его вопрос и получить ответ от специалиста НИИ Склифосовского.

Вебинары можно посмотреть на официальном YouTube-канале Склифа.

Справка "РГ"

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского - крупный многопрофильный научно-практический центр, занимающийся проблемами скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, сочетанной и ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений.