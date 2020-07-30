Слушания по существу уголовного дела Михаила Ефремова назначено в Пресненском районном суде на 5 августа. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

По ее словам, судом также продлен срок содержания под домашним арестом Михаила Ефремова на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд.

30 июля в Пресненском суде прошли предварительные слушания, которые начались со второй попытки. Накануне их перенесли из-за неявки адвокатов Ефремова. Как сообщил после слушаний, которые проходили в закрытом режиме, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, судья сообщила, что работа по делу будет идти каждый день, начиная с 5 августа. "Таким образом, приговора можно ждать уже в августе", - высказал свое мнение защитник. Кроме того, он сообщил, что суд отказал Ефремову в просьбе разрешить двухчасовые прогулки.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев в ходе предварительного слушания попросил суд не назначать Ефремову домашний арест и разрешить ему двухчасовые прогулки. При этом Пашаев сообщил о том, что его клиент даст показания в конце процесса, так как подсудимый по закону может это сделать в любой момент. При этом защитник подтвердил, что актер не признает себя виновным, но линию защиты раскрывать не стал. Именно из-за непризнания вины актер и его защита не стали просить об особом порядке судебного производства, когда процесс прошел бы без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Срок домашнего ареста Михаила Ефремова продлен на 6 месяцев - до января 2021 года

Сам Михаил Ефремов, как и накануне, вновь не стал отвечать на вопросы журналистов о том, почему он не признает вины и зачем тогда записал покаянное обращение к родственникам и к своим зрителям.

По обвинению в смертельном ДТП в состоянии опьянения Ефремову грозит реальный срок от 5 до 12 лет. Актер вечером 8 июня в Москве на своем "Джипе" вылетел на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель "Лады", 57-летний Сергей Захаров, умер от полученных травм.