Собянин: Москва потеряет на коронавирусе 500 миллиардов

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил общие годовые потери экономики из-за коронавируса в 500 миллиардов рублей.

"Плюс к тому около 250 миллиардов мы дополнительно вынуждены израсходовать как на поддержку бизнеса, граждан, так и на вопросы, связанные с переходом всей системы здравоохранения на рельсы борьбы с COVID", - уточнил глава города в интервью телеканалу "Россия 24".

Основной массив незапланированных бюджетных потерь Собянин связывает с вынужденным строительством и реконструкцией клиник, а также с необходимостью обеспечить социальные гарантии медработникам. Также на экономическую ситуацию косвенно повлияло и падение мировых цен на энергоносители, добавил мэр.