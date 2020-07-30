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30.07.2020 17:17
Рубрика: Власть

Собянин: Москва потеряет на коронавирусе 500 миллиардов

Текст: Сергей Бабкин

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил общие годовые потери экономики из-за коронавируса в 500 миллиардов рублей.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Собянин: Заболеваемость COVID-19 достигла минимума

"Плюс к тому около 250 миллиардов мы дополнительно вынуждены израсходовать как на поддержку бизнеса, граждан, так и на вопросы, связанные с переходом всей системы здравоохранения на рельсы борьбы с COVID", - уточнил глава города в интервью телеканалу "Россия 24".

Основной массив незапланированных бюджетных потерь Собянин связывает с вынужденным строительством и реконструкцией клиник, а также с необходимостью обеспечить социальные гарантии медработникам. Также на экономическую ситуацию косвенно повлияло и падение мировых цен на энергоносители, добавил мэр.

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