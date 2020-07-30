Собянин призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за COVID-19

Вакцинацию от гриппа в связи с ситуацией с коронавирусом нужно начать раньше, чем в предыдущие годы. Таким мнением в интервью телеканалу "Россия 24" поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация может осложняться в период возрастания ОРВИ, гриппа и так далее, - полагает глава города. - Чтобы это не произошло, необходимо начинать раньше, чем в предыдущие годы, делать прививки от сезонного гриппа".

По оценкам Собянина, серьезная платформа для борьбы с COVID-19 появится после того, как будет запущено производство качественной вакцины от коронавируса.