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30.07.2020 10:45
Рубрика: Общество

Сотрудников ЗАГС в Москве отправят на курсы харизмы

Текст: Ирина Рыбникова

Вывести профессиональные навыки ведущих церемонии бракосочетания на новый уровень решили в столичном управлении ЗАГС. Как рассказала журналистам исполняющая обязанности начальника этого ведомства Светлана Уханева, для сотрудников отделов ЗАГС Москвы разработан специальный курс по повышению успеха у публики. Он так и называется - "Успех у публики: харизма и энергетика ведущего церемонии".

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По ее словам, курс состоит из интерактивных тренингов, во время которых ведущих учат работать с голосом, управлять настроением публики, а также проводить церемонии заключения брака в экстремальных условиях - при эвакуации, агрессивном поведении гостей или участников, внезапном появлении на церемонии третьих лиц.

Уханева напомнила, что в Москве ежедневно проводится порядка 350 церемоний бракосочетания.

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