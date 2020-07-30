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30.07.2020 14:38
Рубрика: Культура

В честь дня рождения ВДНХ вышел в свет новый путеводитель

Текст: Ирина Огилько
Фото: Ирина Огилько/РГ Фото: Ирина Огилько/РГ
Фото: Ирина Огилько/РГ

К дню рождения ВДНХ выпустили новый путеводитель. В современной истории выставки это самый подробный путеводитель о выставочном комплексе. Вариантов путеводителя два - краткий, охватывающий центральную часть, и полный с более чем 350 иллюстрациями и фотографиями по всем достопримечательностям выставки. Как рассказал в четверг на презентации издания первый заместитель гендиректора ВДНХ Виталий Эммануилов, путеводитель станет отличным подспорьем для гостей выставки и любителей истории.

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Краткий путеводитель охватывает центральную часть выставки и предлагает три маршрута: "Первое знакомство с ВДНХ", "ВДНХ на двух колесах" и "Семейные выходные на ВДНХ". В кратком путеводителе 56 страниц и мягкая обложка, что позволяет во время прогулки легко свернуть путеводитель и убрать в карман.

Расширенная версия тоже в мягком переплете, в ней 239 страниц. Как рассказал куратор музея ВДНХ и автор концепции путеводителя Павел Нефедов, путеводитель это не только карта с описанием павильонов и культурных объектов, но он поможет понять смысл заложенных символов в декоре объектов выставки с 1935 по 2020 год, содержит описание более 60 павильонов, а также более 350 фотографий, часть из которых опубликованы впервые.

"В путеводителе семь глав - прогулок от каждого из входов на выставку, - пояснил Нефедов. - То есть гостям выставки не обязательно идти от главного входа. Также в путеводителе есть справочник по основным элементам архитектуры, представленным на выставке".

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По его словам, путеводитель сочетается с новым интерактивным экспонатом "Лента времени", представленным в Музее ВДНХ. "И конечно, наш путеводитель не отменяет работу экскурсоводов, он станет дополнением, которое можно взять с собой на прогулку или почитать дома", - добавил Нефедов.

Первые экземпляры путеводителя станут доступны с 1 августа, в дату рождения ВДНХ, которому в этом году исполняется 81 год.

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