В четверг в Москве воздух прогреется до 24 градусов

Столичный регион в четверг будет находиться в тыловой части циклона, поэтому сохранится теплая погода. Максимально воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, при облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь, ветер в порывах до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст., что является нормой.

Уже в пятницу синоптики прогнозируют понижение температуры с дневные часы до 20 градусов. А к выходным столбик термометра не поднимется выше отметки +17, также временами будут идти дожди.

Как отмечают метеорологи, погода в ближайшие дни будет способствовать рассеиванию вредных примесей, а содержание кислорода соответствовать норме.