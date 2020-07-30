В Иванове открыли реконструированный вокзал

Председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и ивановский губернатор Станислав Воскресенский открыли после масштабной реконструкции железнодорожный вокзал в Иванове. Работы продолжались три года, удалось воссоздать исторический облик здания, построенного в 30-е годы в стиле конструктивизма, и одновременно приспособить его к современным требованиям: появились пандусы и лифт, тактильная маркировка, санитарные комнаты и справочный терминал адаптированы для маломобильных пассажиров.

- Вокзал города Иваново уникален: седьмой по размеру в России, самый большой вокзал на Северной железной дороге и самый крупный из вокзалов-памятников конструктивизма. К сожалению, после 30-х годов здание пострадало от ряда реконструкций, его архитектурный облик был нарушен. Cейчас удалось по максимуму реализовать ту задумку, которая была у конструктивистов в 30-х годах: с использованием самых последних технологий, с комфортом и удобством для пассажиров, - сказал Станислав Воскресенский.

На вокзале появился подземный переход, одна из платформ стала высокой, построена новая низкая платформа с навесом и освещением, навигацией и подъемников для высадки маломобильных пассажиров. В устройстве входов реализованы лучшие практики московского метрополитена, отметили в администрации региона: маятниковые двери удобно открывать в любую сторону.

В честь завершения реконструкции в "красном" зале вокзала открылась мультимедийная экспозиция, рассказывающая о его истории. Она будет работать до 4 августа.