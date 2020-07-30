В каждом округе Москвы появятся клубы для пенсионеров

В столице набирают популярность "Мои социальные центры" - городские клубы для московских пенсионеров. В городе уже открыто семь таких центров, в которых работают 234 постоянных клуба по интересам. До конца года они появятся еще в трех районах столицы, но в планах столичных властей открытие центров в каждом округе.

"Новые социальные центры - это особенные пространства, куда люди приходят и сами организовывают свои клубы - в этом их основное отличие от территориальных центров соцзащиты", - рассказал Артем Алексеев, руководитель оперативного штаба сети центров социального обслуживания города Москвы. По его словам, в центре рады не только пенсионерам. По выходным москвичи приходят в клубы целыми семьями. Дедушки с внуками играют в шахматы и настольные игры, бабушки с дочками идут на йогу или кулинарные мастер-классы.

Первый "Мой социальный центр" открылся год назад в районе Марьина Роща на Сущевке. Он быстро превратился в место встречи для всех, кто старше 55. За год его посетило почти 60 тысяч человек. Мастер-классы красоты, живописи и занятия в музыкальной студии - клубы по интересам можно создавать самим и собирать вокруг себя единомышленников. Например, 72-летняя Анна Исааковна Краснова создала клуб "Самоуправление состоянием здоровья", в котором делится секретами долголетия. "Я эксперт Национальной ассоциации заслуженных врачей в области здорового питания и занимаюсь темой ЗОЖ больше 20 лет. Весь свой опыт я передаю людям, рассказываю, за счет чего чувствую себя на все 50", - поделилась Анна Исааковна.

Всего на Сущевке сейчас 64 клуба - театрального мастерства, вокала, иностранных языков, любителей поэзии и даже есть клуб ученых-изобретателей, в котором пенсионеры проводят встречи со студентами и передают им свой ценный опыт. Еще в любом центре можно уделить время себе: заглянуть в тренажерный зал, на фитнес-тренировку или просто почитать.