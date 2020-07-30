В Москве и Подмосковье выросли цены на квартиры в новостройках

Цены на квартиры в новостройках по итогам третьего квартала этого года выросли в новой Москве и Подмосковье, а в старых границах столицы остались примерно на прежнем уровне. При этом стоимость квадратного метра в жилых комплексах бизнес-класса выросла и в старых границах.

Такие выводы сделали в компании "Инград". "Цены на недвижимость сохраняют умеренную положительную динамику, - рассказали в компании. - Стоимость столичных новостроек массового сегмента за прошедший квартал осталась на уровне 182 тысяч рублей за кв. м. Стоимость метра в ЖК бизнес-класса поднялась на 3,4%, закрепившись на отметке в 275 тысяч рублей".

Средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке новой Москвы выросла на 3,5% - до 140 тысяч рублей. А в Подмосковье новостройки подорожали в среднем на 4% - цена за квадратный метр в области поднялась с 97,7 тысячи рублей до 101,5 тысячи.

При этом число сделок на первичном рынке Москвы во втором квартале сократилось более чем вдвое за счет режима самоизоляции, приостановления очной работы офисов продаж и временного замораживания строек. Однако в конце квартала спрос начал расти, а в июле только усилился. Этому способствует, прежде всего, программа ипотечного кредитования с господдержкой по ставке 6,5% годовых, отмечают в компании.