В Москве из-за повреждения газопровода семь домов остались без газа

На стройплощадке на Хорошевском шоссе во время работ был поврежден газопровод, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На строительной площадке по адресу Хорошевское шоссе, дом 43 произошло механическое повреждение газопровода среднего давления диаметром 110 мм, в результате в зоне отключения от газоснабжения оказались семь жилых домов", - отметил он.

Заместитель мэра сообщил, что пострадавших в результат инцидента нет.

"В настоящее время подача газа приостановлена, на месте работают аварийные службы", - подчеркнул он.