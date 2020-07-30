Российская компания займется разработкой программного обеспечения для виртуальных сим-карт - они встраиваются в телефон еще на этапе производства и заменяют традиционные "симки" с микрочипом. Новое производство планируется разместить в следующем году в технополисе "Москва".

Инвестор вложит в проект 127 млн рублей, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Компания первой на российском рынке занялась разработкой программного обеспечения для виртуальных сим-карт, - отметил он. - Производитель уже 16 лет выпускает традиционные сим-карты и сотрудничает с крупнейшими операторами России, Германии, Эстонии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии, Армении и Таджикистана".

Технологию виртуальных сим-карт считают перспективной и способной в скором времени заменить обычные "симки" - сейчас встроенные микрочипы используют такие крупные производители телефонов, как Samsung и Apple. На них можно дистанционно записать профиль любого оператора связи, то есть покупателю телефона больше не нужно спешить в салон связи, чтобы купить и вставить обычную "симку". Кроме того, виртуальная сим-карта удобна в путешествиях - при выезде за границу не нужно покупать местную "симку", чтобы сэкономить на звонках. Достаточно удаленно настроить подходящую подписку, сделать это можно за несколько минут.

Новый резидент технополиса также планирует начать выпуск банковских карт по новой для российского рынка технологии - с необычным дизайном. Причем дизайн коснется не самого пластика, а так называемой контактной площадки - это металлическая часть карты, в которой спрятан микрочип. Все привыкли, что она стандартной квадратной формы и одинакова на карточках любых банков. Однако резидент сможет делать ее нестандартной под индивидуальный запрос банка, например в виде цветка, звезды или чего-то другого. "Компания планирует разрабатывать такие платежные карты для банков России и СНГ", - говорит руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По словам гендиректора технополиса Геннадия Дегтева, в "Москве" уже сосредоточено восемь резидентов, занимающихся IT-разработками, и технополис нацелен на усиление кластера таких предприятий. "С начала года резиденты этой сферы вложили в столичную экономику почти 200 млн рублей", - говорит он. Дегтев напоминает, что новый резидент получит доступ ко всем преференциям, которые получают участники технополиса. "Это освобождение от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, сниженный налог на прибыль и режим свободной таможенной зоны", - уточнил гендиректор.