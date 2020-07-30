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30.07.2020 22:26
Рубрика: Культура

Пик историзма

В Москве впервые за 40 лет передвигают здание
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 168(8222)
Впервые за последние 40 лет в Москве передвинули историческое здание. Водонапорная башня завода "Борец" постройки конца XIX века, "отъедет" со своего места на 120 метров, чтобы освободить место для нового жилкомплекса.
Историческая постройка переехала и не вздрогнула. Современным зданиям такой маневр уже не под силу. Фото: Константин Завражин/РГ Историческая постройка переехала и не вздрогнула. Современным зданиям такой маневр уже не под силу. Фото: Константин Завражин/РГ
Историческая постройка переехала и не вздрогнула. Современным зданиям такой маневр уже не под силу. Фото: Константин Завражин/РГ

Производство на заводе "Борец" в районе Савеловского вокзала окончательно встало около 10 лет назад. Но заводские строения - производственный корпус, модельная мастерская и уже упомянутая башня - имеют архитектурную ценность. Кроме того, "Борец" ценен и своей историей: здесь, например, работала Зоя Космодемьянская. "Изначально концепция ЖК "Шереметьевский" предусматривала сохранение всего исторического ансамбля, - подтвердил "РГ" руководитель территориального управления ГК "ПИК" Илья Чепрасов. - Рассматривали разные варианты, как вписать его в наш проект, и пришли к выводу, что идеальный сценарий - передвижение зданий". Кроме ЖК здесь будет построен еще и технопарк, и именно туда застройщики решили "перевезти" заводские памятники. В Москве такую технологию, как известно, уже применяли в 30-70-х годах, когда передвигали здания на Тверской, Серафимовича, Люсиновской и других улицах. Но в последний раз этот способ применялся без малого полвека назад.

Фото: АО ИК "Криптонит"
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"За основу как раз взяли старые наработки, но кое-какие новшества пришлось внести, - отметил гендиректор реставрационно-строительной компании "Экобау" Дмитрий Гулич. - Под здание завели новый металлический фундамент. Башню на него подняли, а далее все установили на рельсы". Перед "переездом" для облегчения конструкции из башни вытащили стяжки, старые перегородки, сняли кровлю и водяной бак. Водонапорная башня теперь движется на южную сторону стройплощадки. Перемещают ее небольшими участками, пока пройдено 30 метров, осталось еще 90.

Следом за башней почти тем же маршрутом переместят цех и мастерскую. Этот исторический ансамбль разместится рядом с технопарком. Бывшие здания завода отреставрируют, в них размесят офисы и общедоступный музей.

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