В Подмосковье служебная собака обнаружила более килограмма героина

В подмосковной Балашихе полиция обнаружила более килограмма героина. О машине, в которой находились наркотики, стражи порядка знали. Поступила оперативная информация о перевозке запрещенных веществ. У одного из домов на шоссе Энтузиастов полицейские остановили автомобиль, в котором, помимо водителя, находился и 32-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических средств.

"Для досмотра транспортного средства была привлечена служебная собака по кличке Брайт, которая указала на чемодан, принадлежащий злоумышленнику. Полицейские под подкладкой обнаружили пластину с порошкообразным веществом. В результате химического исследования установлено, что изъятое вещество является героином, общим весом более килограмма", - рассказала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Задержанный пояснил, что вез наркотик в Челябинск для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело.