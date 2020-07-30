В Подмосковье упростили регистрацию на дачах

Перевести садовый дом в статус жилого в Подмосковье теперь можно в один клик. На областном портале госуслуг запущен новый сервис, позволяющий без визита к чиновникам прописаться на садовом участке.

"Написать заявление на регистрацию в дачном доме можно, не выходя из дома, а решение по нему автоматически придет в личный кабинет пользователю", - отмечает министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он уточнил, что услуга находится в разделе "Дом и ЖКХ - операции с недвижимостью".