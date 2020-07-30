Новости

Москвичам напомнили о важности ношения масок в общественных местах 15:13
В Иванове открыли реконструированный вокзал 15:12
Константин Хабенский рассказал, как пережил самоизоляцию 14:53
Бирюков: Более 75% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону 14:49
В Европе предсказали судьбу 86 банков 14:44
В честь дня рождения ВДНХ вышел в свет новый путеводитель 14:38
В каких странах Европы больше любят Toyota 14:36
В Кремле прокомментировали задержание граждан России в Беларуси 14:35
В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи 14:22
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ 14:22
Росстат опроверг высокую смертность в стране от COVID-19 14:15
Большинство россиян не планирует в этом году отправлять детей в лагерь 14:14
Генпрокурор потребовал добиваться реального восстановления прав россиян 14:06
В Подмосковье упростили регистрацию на дачах 13:51
Прокуроры добились выплат медикам на 1,5 млрд рублей 13:51
Глава Совета муфтиев России поздравил с праздником Курбан-байрам 13:49
Названа дата премьеры фильма по роману Пелевина с участием Oxxxymiron 13:48
В Ростовской области арестовали замминистра здравоохранения 13:48
Дальний Восток прикрывает уникальная система ПВО С-400 13:46
Пострадавшим от наводнения в Рузе выплатили 30 миллионов рублей 13:37
В Петербурге органы опеки изъяли ребенка погибшего рэпера Картрайта 13:36
Умер рэпер Malik B, основатель культовой группы The Roots 13:33
Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение 13:30
Генпрокуратура: Число фейков в Сети значительно выросло за время пандемии 13:29
В Москве и Подмосковье выросли цены на квартиры в новостройках 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 13:51
Рубрика: Экономика

В Подмосковье упростили регистрацию на дачах

Текст: Ирина Рыбникова

Перевести садовый дом в статус жилого в Подмосковье теперь можно в один клик. На областном портале госуслуг запущен новый сервис, позволяющий без визита к чиновникам прописаться на садовом участке.

Фото: PHOTOXPRESS
Что изменилось в дачном отдыхе россиян в этом году

"Написать заявление на регистрацию в дачном доме можно, не выходя из дома, а решение по нему автоматически придет в личный кабинет пользователю", - отмечает министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он уточнил, что услуга находится в разделе "Дом и ЖКХ - операции с недвижимостью".

В регионах Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля
Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн человек
Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице
Ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России