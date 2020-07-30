Бюст летчика Леонида Минова открыли сегодня, 31 июля, на окраине Воронежа, где 90 лет назад впервые прошли военные учения с участием отечественных парашютистов. 2 августа 1930 года состоялся групповой прыжок, и эта дата считается Днем рождения Воздушно-десантных войск.

Нынешний воронежский микрорайон Тенистый когда-то был хутором - туда и приземлились две боевые группы. Одну возглавлял Минов, другую - Яков Мошковский. В 1941-м Леонид Григорьевич был репрессирован и на семь лет угодил в лагеря, еще столько же пробыл в ссылке. Но его роли в истории Воздушно-десантных войск это не умаляет. Именно с Миновым связано бурное развитие парашютизма в нашей стране.

- Он был талантливым летчиком и в конце 1920-х отправился в командировку в США - на завод по производству авиаснаряжения. Там ему позволили прыгнуть с парашютом с высоты 500 метров. Минов справился. Вскоре он занял третье место на соревнованиях в Калифорнии, обойдя опытных спортсменов. Вернулся в СССР со славой и патентом на выпуск парашютов, - рассказывает воронежский краевед Владимир Елецких.

В качестве инструктора Минова направили в эскадрилью 11-й авиабригады Московского военного округа - в Воронеж. Неделю летчики тренировались прыгать с парашютом поодиночке, а затем десантировались группой из 12 человек. Они подобрали оружие и боеприпасы, которые также были спущены с воздуха, и в полной боевой готовности прибыли на заданный пункт.

- О том, что учения проходили под Воронежем, в советское время открыто не говорили. А я об этом знал со слов ветеранов 11-й авиабригады и хотел, чтобы у нас это событие увековечили. Хоть доской мемориальной... - вспоминает Владимир Елецких. - Писал в областные газеты, но цензура вставляла палки в колеса: мол, какой-то геолог (я работал тогда в буровой организации) разглашает военные тайны.

А главное - не было документа с четким указанием места первого десанта. Но приказ о проведении учений 1930 года энтузиаст все-таки разыскал. Так за Воронежем закрепился статус "родины ВДВ".

Сегодня в городе есть и мемориальная доска на здании штаба 11-й авиабригады, и памятник первому десанту. Правда, не на историческом месте, а в Северном микрорайоне: площадка под готовый монумент там нашлась быстрее. Теперь зеленую зону вокруг памятника величают парком Победы и даже планируют построить там музей ВДВ.

Ну а бюст Минова появился на "правильном" месте почти случайно. Местный ТОС несколько лет бился за создание сквера на улице Берег реки Дон. Из-за 20 соток были жаркие споры с владельцами смежных участков.

Владимир Елецких подключился к "войне" как член Общественной палаты и подвел под идею историческую базу. И накануне юбилея ВДВ бюрократическую стену наконец пробили. На благоустройство выиграли грант. Памятник отлил из спецбетона местный скульптор, а деньги на его выкуп - 40 тысяч рублей - собирали всем миром.

Теперь сквер планируют украсить скульптурами известных воронежцев.