Десятилетняя девочка утонула в реке Селенге в Бурятии

Тело девочки 2010 года рождения обнаружили рыбаки в реке Селенге вблизи поселка Ганзурино Селенгинского района Республики Бурятия. Девочка утонула несколькими часами раньше при купании в неприспособленном для этого месте. Мужчины незамедлительно обратились в полицию.

Об этом сообщило ГУ МЧС по Республике Бурятия.

- В настоящее время обстоятельства гибели устанавливаются, но уже сейчас можно сказать, что ребенок погиб по вине взрослых. Именно из-за отсутствия контроля девочка купалась в опасном месте, не зная, что даже нахождение на берегу без сопровождения уже опасно, - подчеркнул главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Бурятия Николай Зайцев.

Как замечает Зайцев, органы власти не могут закрыть для купания все водоемы, выставить запрещающие или предупреждающие об опасности знаки. И, хотя работа в этом направлении ведется, главная ответственность лежит на родителях, которые не должны оставлять детей без присмотра, находясь вблизи рек и озер.