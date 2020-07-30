В 2020 году государственные субсидии субъектам РФ на реализацию мероприятий в области мелиорации сельскохозяйственных земель составят 8,5 миллиарда рублей. В прошлом году эта сумма составляла 7,7 миллиарда. В каком состоянии находятся мелиоративные комплексы ДФО и сколько нужно средств, чтобы рискованное земледелие превратить в раскованное, выясняли корреспонденты "РГ".

Пашни на мерзлоте

В Якутии с гектара сенокосов, находящихся на лиманном орошении, собирают в два раза больше сена, чем на естественных лугах. Вот только половина таких систем (всего их в регионе 40) нуждается в капитальном ремонте. Надо восстанавливать также более половины осушительных комплексов, на которые в республике приходится две трети из 86 тысяч гектаров мелиорированных земель. Надо, но не на что. Многие гидротехнические сооружения, построенные во второй половине прошлого века, не ремонтировались десятки лет, потому что средства мелиораторам выделяются в основном только на текущие работы.

- Такое финансирование не позволяет в принципе говорить о расширении мелиорированных земель, - отмечает министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.

По его предложению сейчас разрабатывается новая программа развития мелиорации, в которую будут заложены деньги на восстановление существующих объектов и вовлечение в оборот 90 тысяч гектаров угодий. На это потребуется не менее пяти миллиардов рублей в течение пяти лет. В аграрном ведомстве "РГ" сообщили, что работа над документом ведется, но утвержден он будет лишь после принятия аналогичной федеральной программы.

К мелиоративным работам в Якутии предъявляют особые требования, поскольку республика расположена в зоне сплошного распространения вечной мерзлоты. Понятие "рискованного земледелия" здесь имеет буквальный смысл: неправильные решения могут не улучшить, а безвозвратно погубить огромные площади. В 1988 году в аналитической записке об использовании совхозами мелиорированных земель было упомянуто о том, что некоторые участки недавно введенных в эксплуатацию пашен подвержены карстовым явлениям - почва стала проваливаться из-за таяния подземных льдов. Как пояснил заместитель директора Института мерзлотоведения СО РАН по научной работе Александр Федоров, причина этого в том, что пашни были созданы на сильно льдистой мерзлоте.

- К настоящему времени на территории Таттинского и Чурапчинского районов полностью деградировали и не могут использоваться до 40 - 50 процентов таких пахотных земель, - - отмечает ученый.

Эти угодья уже не спасти. Но десятки тысяч гектаров не используемых с советских времен пашен и сенокосов вполне можно вернуть в оборот, если отремонтировать шлюзы, очистить каналы, восстановить мосты и переезды.

Вода губит посевы

В Хабаровском крае выращивают пшеницу, овес, ячмень, гречиху, сою, картофель и многое другое. Но сельхозугодия ежегодно подвергаются то переувлажнению, то подтоплению, отчего часть посевов гибнет. При этом треть уже используемых участков нуждается в мелиорации.

Без значительных финансовых вливаний обработать землю не удается. Регион получает гос-поддержку с 2017 года. Сельхозпроизводителям возмещают до 90 процентов некоторых расходов - например, по расчистке от древесной и травянистой растительности, кочек, пней.

- В 2020 году федеральный центр в несколько раз увеличил финансирование данного направления для Хабаровского края. На реализацию мелиоративных мероприятий у нас предусмотрено около 79 миллионов рублей, в том числе 66,4 миллиона - из федерального бюджета. Этих средств хватит на ввод в оборот около 4,2 тысячи гектаров земель, - поясняют в краевом минсельхозе.

В 2019-м благодаря почти 23 миллионам выделенных рублей подготовили под посев 1,2 тысячи гектаров неиспользуемых сельхозземель. Ожидается, что до конца нынешнего года аграрии предоставят в краевой минсельхоз для компенсации затрат документы на 3,5 тысячи гектаров.

Исторический шанс

В Амурской области - традиционно аграрном регионе - со следующего года начнут масштабную реконструкцию осушительных систем на четырех тысячах гектаров. Проблема остро встала после подтоплений, которые причинили сельскому хозяйству огромные убытки.

Сейчас общая площадь сельхозугодий в 17 муниципалитетах региона составляет 246,6 тысячи гектаров. Там находятся 233 мелиоративные системы, созданные еще во времена СССР. Из-за их плохого состояния в прошлом году вода погубила посевы на 137,1 тысячи гектаров.

- Нам предстоит восстановить имеющиеся мелиоративные системы и начать строить новые. Федеральный минсельхоз готов компенсировать часть затрат на мероприятия, областной бюджет может направить средства на изготовление проектной документации. Если мы сейчас не займемся мелиорацией, то упустим исторический шанс, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Рис для московских суши

В 2020 году сельхозпроизводители Приморья планируют собрать около 19 тысяч тонн экологически чистого риса. По мнению многих специалистов, край - едва ли единственный дальневосточный регион, где условия для выращивания риса если не идеальные, то очень подходящие. По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, благодаря перепадам ночных и дневных температур местный рис вкуснее того же краснодарского, именно поэтому его поставляют в суши-бары Москвы и Санкт-Петербурга.

Правда, говорить о рисоводстве как о процветающей отрасли не приходится. В 90-е годы прошлого века количество посевных площадей риса сократилось на 30 с лишним тысяч гектаров (сегодня оно не превышает восьми). Были заброшены и пришли в упадок развитые мелиоративные системы, без которых этой сельскохозяйственной культуре не выжить. Хотя примеры, когда бизнес восстанавливает мелиорацию на рисовых полях, есть. Так поступил один из резидентов ТОР "Михайловский", засеявший рисом три тысячи гектаров, и в его планах увеличить посевы вдвое.

- Почему в свое время рисоводческая отрасль в Приморье вошла в кризис? Потому что выращивание риса предполагает значительные затраты как на подачу воды, так и на содержание мелиоративного комплекса. В советское время была создана мощная база с инженерным обеспечением - проектные институты, строительные организации. Но затем в крае было ликвидировано как управление мелиорации, так и остальные организации, обслуживающие региональную мелиорацию. А рисовые системы по отдельным чекам разделили на паи. Восстановлением должна заниматься крупная компания, которая сможет управлять консолидацией земельных и инженерных фондов, а также реконструкцией рисовых оросительных систем. Пока же ситуация такова, что есть землепользователи и землевладельцы даже из Владивостока, которые просто сдают угодья в аренду иностранным компаниям, - отметил Андрей Бронц.

В Приморье достаточно воды для орошения полей, но, как водится, нужны деньги и меры поддержки. В крае готовят стратегию развития отрасли. По словам министра, уже сейчас ясно, что на модернизацию мелиоративной системы потребуются миллиарды рублей, а сроки окупаемости даже с учетом господдержки составят 8 - 12 лет.