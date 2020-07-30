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30.07.2020 05:40
Рубрика: Власть

На Камчатке расчеты С-400 выполнили электронные пуски ракет

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-1С" провели тактическое учение.

Фото: Пресс-служба ВВО
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Военнослужащие перебазировались из мест постоянной дислокации на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. Во время марша охранение колонны отразило нападение условных диверсантов.

Замаскировавшись, расчеты заступили на дежурство по охране назначенного объекта.

- Отражая атаку средств воздушного нападения условного противника, расчеты С-400, осуществили электронные пуски зенитных управляемых ракет. В свою очередь, батареи ЗРПК "Панцирь" обеспечивали непосредственное прикрытие и наземную оборону позиций "Триумфов", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

В общей сложности в тренировке участвовали более 350 военнослужащих и 70 единиц военной и спецтехники.

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