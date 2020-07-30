На Камчатке водитель намеренно сбил полицейских

Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя села Мильково возбудил Мильковский межрайонный следственный отдел СУ СК по Камчатскому краю. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По информации следователей, в субботу ночью молодой человек ехал за рулем автомобиля Nissan Sunny в состоянии наркотического опьянения. Его остановили правоохранители и попросили пройти медицинское освидетельствование и отправиться с ними в отдел полиции для разбирательства. Водитель выполнить требования отказался и начал движение, намеренно сбив сотрудников органов внутренних дел. После этого он скрылся с места происшествия.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Фигуранту дела грозит наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей, принудительных работ, ареста или лишения свободы на срок до пяти лет.