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30.07.2020 07:32
Рубрика: Экономика

На виртуальные прогулки по Магадану отправились восемь тысяч человек

Текст: Дина Непомнящая

Агентство по туризму Магаданской области присоединилось ко всероссийской акции #RussiaTravel, призванной рассказать об интересных местах в нашей стране, где можно отдохнуть этим летом. На платформе коротких видеороликов TikTok провели две виртуальные экскурсии по Магадану. К ним присоединились около восьми тысяч зрителей.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Первую экскурсию под названием "Нерассказанная история города М" провел гид-историк Константин Зеленский. Со зрителями он общался находясь на смотровой площадке, с которой хорошо видны панорама города, полуостров Старицкого и акватории бухт Нагаева и Гертнера.

"Он рассказал о культуре и быте коренных жителей Севера, истории появления и развития Магадана", - рассказали в пресс-службе агенства.

Вторым интернет-экскурсоводом стала специалист регионального туристского информационного центра Екатерина Любкина, которая пригласила на виртуальную прогулку по городским улицам спортивного блогера из Санкт-Петербурга Алексея Столярова. Вместе они провели прямое включение на тему "На одной параллели: Магадан и Петербург" и сравнили столицу Колымы с северной столицей.

В дальнейшем такие экскурсии планируют продолжить.

Справка "РГ"

Акция #RussiaTravel организована совместно Федеральным агентством по туризму, национальным туристическим порталом Russia Travel и TikTok. Ее цель доказать, что внутренний туризм может быть доступным и интересным.

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