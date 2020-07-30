Минстрой России отметил, что собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в стране постепенно стала возвращаться к "докоронавирусному" уровню. По словам главы ведомства Владимира Якушева, в апреле, после введения режима само-изоляции, в среднем оплачивалось лишь 50 процентов счетов. Возникли опасения, что подготовиться к зиме можно не успеть. Они оказались напрасными, тем не менее в некоторых регионах ситуация до сих пор остается сложной. А как обстоят дела на Дальнем Востоке?

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края "РГ" заверили: в регионе все в порядке.

- Уровень сбора платежей от населения за ЖКУ с января по май 2020 года составил 91,2 процента, что на 1,1 процентных пункта выше уровня оплаты за аналогичный период 2019-го, - пояснил глава ведомства Дарий Тюрин.

По его словам, не будет проблем и с подготовкой к новому отопительному периоду. На эти цели запланировано выделить 5,8 миллиарда рублей, и их обязательно найдут.

Однако если взглянуть не на край в целом, а на отдельные населенные пункты и районы, становится понятно, что не все так радужно. По информации хабаровской мэрии, за первые четыре месяца нынешнего года прирост долгов по коммуналке превысил 43 миллиона рублей.

- Наибольшую долю - 50 процентов - составляют долги перед управляющими компаниями за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений. На втором месте - 27 процентов - холодное водоснабжение и водоотведение, - пояснила начальник финансово-экономического отдела городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Елена Полежаева.

При этом сами управляющие компании существенно поиздержались из-за коронавируса.

Дезинфекция подъездов и придомовых территорий не предусмотрена ни минимальным перечнем работ, ни договором управления. С начала пандемии хабаровские жилищные организации потратили свыше 60 миллионов рублей на сан-обработку. Компенсации затрат на эти цели ни в городском, ни в краевом бюджетах не преду-смотрено, возможно, именно поэтому некоторые "управляшки" начали мошенничать.

- "Благодаря" коронавирусу мы сменили УК на ТСЖ, - говорит хабаровчанка Вера Голубева. - Проблемы копились давно: не ремонтировались подъезды, плохо убирали двор, периодически возникали сложности с вывозом мусора. Это при том, что 90 процентов жильцов дома исправно платили по счетам. Последней каплей стало то, что подъезды ни разу за три месяца не продезинфицировали. Денег, говорят, нет. Подняли документы - сотни тысяч рублей компания якобы тратит на замену лампочек!

А вот на Колыме жилищные организации получают субсидии за проведенную санобработку территорий. В общей сложности им компенсировали почти 450 тысяч рублей. Всего же на эти цели регион предусмотрел десять миллионов рублей из областной казны.

Тем временем собираемость взносов за коммуналку в области упала на десять процентов. Однако причину глава колымского профильного министерства Иван Бережной видит не в падении доходов населения.

- Дело в неполной готовности предприятий-поставщиков ЖКУ к переходу на прием платежей в режиме онлайн в условиях самоизоизоляции людей, - поясняет министр.

Тем не менее на подготовку к новому отопительному сезону неоплаченные счета не повлияют. Правительство области выделило более 200 миллионов рублей, чтобы привести коммунальные сети в должное состояние.

В другом дальневосточном регионе - Приамурье - наблюдается обратная картина. Там жильцы во время пандемии стали гораздо дисциплинированнее.

- Благодаря тому, что большинство амурчан перешло на онлайн-оплату, уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги на 1 июня (за май) составил 92 процента. Это на четыре процента больше по сравнению с данными на 1 мая текущего года, а значит ограничения, связанные с COVID-19, не повлияли на платежеспособность людей, - констатирует и.о. министра ЖКХ области Алексей Тарасов.

Несмотря на то что в начале пандемии собираемость платежей на Камчатке просела до 81 процента, к июлю ситуация стала улучшаться. Судебные приставы отмечают, что в прошлом году долг жителей края перед поставщиками услуг превышал 1,6 миллиарда рублей, сейчас - 1,3. Камчатка остается в списке регионов с самыми дорогими услугами ЖКХ. Эта статья расходов "съедает" до 15 процентов семейного бюджета местных жителей, или более 9,7 тысячи рублей в месяц. Население отдаленных сел и вовсе страдает от запредельных цен. Например, в селе Анавгай Быстринского района счетчики в домах могут "намотать" до 26 тысяч рублей в месяц. Понятно, что оплачивать такие суммы готовы далеко не все.

Прямая речь

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- Было бы правильно включить всю сферу ЖКХ в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Прямые выплаты предприятиям на компенсацию затрат по проведению дезинфекционных мероприятий и подготовку к зиме могли бы не только сгладить остроту проблемы в эпоху эпидемии, но и предотвратить крайне опасные последствия после ее окончания. Однако главным инструментом, не приводящим к ухудшению положения предприятий, являются адресные субсидии гражданам на оплату ЖКУ. Кризис - хорошее время, чтобы сделать этот инструмент более эффективным и доступным для людей.