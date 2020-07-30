Реновация по примеру Москвы слишком затратна для других регионов

Московская реновация - это огромные деньги и затраты, отметил Якушев. В таком формате ее может "потянуть" с точки зрения затрат только столица. При этом он добавил, что сейчас в регионах новые дома возводятся по современным технологиям и с соблюдением требований энергоэффективности, в том числе, на месте старых двухэтажных бараков. "Это есть не что иное, как реновация жилищного фонда", - подчеркнул министр.

В последние годы в Госдуму было внесено несколько законопроектов о распространении реновации на всю страну, однако они пока не приняты.