С 1 сентября сразу несколько образовательных заведений Якутии начнут обучение студентов по новым специальностям. Это одна из мер решения кадровой проблемы Жатайской судоверфи, которая появится на базе судоремонтного предприятия в пригороде региональной столицы.

Верфи такого масштаба в Якутии еще не было. Фото: Мария Васильева

Здесь будут строить крайне необходимые Якутии речные суда. Для снабжения отдаленных, особенно заполярных, районов, с которыми нет круглогодичного автомобильного сообщения, используют именно такой флот. И его, в отличие от судов типа "река - море", нет возможности закупить в других регионах или за рубежом, ведь доставка морским путем к месту приписки исключена. Нужно производить самим.

У оставшихся еще с советских времен судов катастрофический износ - 75 процентов. По сути дела, в большинстве случаев это ржавые корыта, использовать которые нельзя, утилизировать негде, а заменить нечем. Легко себе представить, какой радостью стало для якутских речников начало реализации весной 2019 года проекта Жатайской судоверфи. Проекта, добавим, масштабного, с объемом инвестиций на первом этапе в 5,7 миллиарда рублей. Выход предприятия на полную мощность планируют к 2025-му. Тогда здесь будут выпускать до десяти единиц флота ежегодно. Это сухогрузы, буксиры, нефтеналивные, комбинированные самоходные суда и несамоходные баржи.

- Мы наладим полный цикл сборки "под ключ" - от закладки киля до оснащения агрегатами и механизмами, - рассказывает исполняющий обязанности директора компании Петр Накул.

Но новая верфь потребует и высоковалифицированных специалистов. Их в Якутии нет. Закладка первого судна назначена на 2021 год. "Закладка" кадров происходит уже сейчас. Прямую помощь республике в этом оказывает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК). В 2019-м оно совместно с предприятием начало составлять прогноз потребности судоверфи в работниках. Тогда же в жатайском техникуме появилась специальность "Докер-механизатор". Заведение оснастили современным оборудованием, а управленческая команда прошла обучение по международной программе "Регион-ПРОФИ" Московской школы управления "Сколково".

- Мы разработали новый проект развития техникума для подготовки кадров на опережение. Будем обучать и уже работающих, которые придут к нам на переквалификацию, - рассказала заместитель министра образования и науки республики Ньюргуна Соколова.

В этом году АРЧК помогло создать в образовательных учреждениях Якутии три новые направления обучения.

По словам заместителя гендиректора АРЧК Гасана Гасанбалаева, в Якутском индустриально-педагогическом колледже начнется подготовка учащихся по специальности "Дефектоскопист", а в Жатайском техникуме - по еще двум: "Судостроитель-судоремонтник металлических судов" и "Судостроение".

Кроме того, на самом предприятии изучают возможность привлечения специалистов в области кораблестроения из других городов. Планируют воспользоваться и программой трудовой мобильности.

За пределы региона выйдут не только в поисках уже состоявшихся работников, но и для подготовки кадров с высшим образованием. Например, сейчас Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике предлагает рассмотреть для этого Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке и выступает инициатором заключения трехстороннего соглашения между ДВФУ, АРЧК и Жатайской судоверфью.

Кстати

В начале 2020 года земельные участки Жатайской судоверфи вошли в состав территории опережающего развития "Якутия". Это дало предприятию возможность работать в особом правовом режиме.