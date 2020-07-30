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Текст:   Марина Трубилина 
11:36 30.07.2020

В России за год построят 80 млн квадратных метров жилья

Около 75-80 млн квадратных метров жилья будет построено в России в нынешнем году. На такие цифры рассчитывает Минстрой.
Фото: Минстрой России Фото: Минстрой России
Фото: Минстрой России

"К 2024 году мы должны строить уже 100 миллионов квадратных метров жилья в целом по РФ. Это достаточно серьезный рывок. Напомню, в том году было 82. В этом году мы планируем, что цифры у нас будут до 75-80 миллионов квадратных метров. Даже до 2024 года совершить рывок и увеличить объем на 20% - нужно серьезно попотеть", - сказал глава ведомства Владимир Якушев во время рабочей поездки в Хабаровский край, сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Нацпроектом "Жилье и городская среда" запланировано увеличение объемов строительства жилья в России до 120 млн квадратных метров в год к 2024 году. Однако показатели нацпроекта предполагается скорректировать.

Как ранее говорил глава Минстроя, одной из причин этого стал перевод застройщиков на проектное финансирование. Новый порядок защитил средства дольщиков, однако это стало стрессом для отрасли и повлияло на закладку новых проектов. Ситуацию усложнила и пандемия.

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