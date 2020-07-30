Василий Орлов: Более 6000 амурчан переедут в благоустроенные квартиры

В Благовещенске к началу ноября планируют сдать восьмиэтажный дом общей площадью почти 3000 квадратных метров. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в нем получат 88 семей - переселенцы из аварийного фонда.

В этом году только в областном центре предстоит расселить жильцов 83 аварийных зданий. Общее количество таких домов, включенных в программу переселения, - 153.

В новое жилье амурчане переезжают благодаря региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящему в нацпроект "Жилье и городская среда".

Региональный проект выполняется с 2019 года, рассчитан на 6,5 лет - до 1 сентября 2025 года, и состоит из шести этапов.

- Программа сокращения непригодного для проживания жилья на территории Амурской области - это, по сути, продолжение предыдущей программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ее реализация позволит обеспечить комплексное освоение территорий муниципальных образований области, будет способствовать снижению социальной напряженности, улучшению демографической ситуации, а также развитию строительной отрасли субъекта, - рассказал и.о. министра ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

По словам зампреда правительства Павла Матюхина, в проект вошли жилые помещения, признанные аварийными до 1 января 2017 года, их общая площадь - более 116,7 тысячи квадратных метров. 22 муниципальных образования Приамурья стали участниками массового избавления от ветхих домов.

- Общий объем финансирования регионального проекта - 7 миллиардов 100 миллионов рублей. На эти средства мы можем переселить в благоустроенное жилье три тысячи семей, - привел цифры Павел Матюхин.

- Финансирование программы осуществляется поэтапно. Заявка по I этапу (2019-2020 годы) одобрена правлением Фонда ЖКХ 28 июня 2019 года. По планам за два года необходимо расселить более 12,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья, на что направлялось свыше 557,9 миллиона рублей. Сумма рассчитывалась, исходя из утвержденной приказом минстроя РФ стоимости одного "квадрата" 45,4 тысячи рублей. Но, по поручению президента РФ Владимира Путина, для субъектов ДФО пересчитаны лимиты в соответствии со стоимостью жилья на первичном рынке, согласно данным Росстата, - рассказал Анатолий Бубнов, начальник управления жилищной политики министерства ЖКХ Амурской области.

Инфографика РГ: Виктор Мамонтов

Чтобы быстрее выполнить задачи регионального проекта по сокращению аварийного жилфонда, правительство Амурской области подготовило и представило в Фонд ЖКХ заявки на получение финансовой поддержки по II и III этапам программы. Они были одобрены 3 сентября 2019 года и 13 марта 2020 года соответственно. Благодаря этому Фонд ЖКХ открыл для Приамурья досрочное финансирование, выделив 1,2 миллиарда рублей. Всего в рамках трех этапов в 2019-2022 годах планируется переселить 791 семью.

Как пояснили в министерстве ЖКХ региона, благоустроенные квартиры для амурчан как приобретают на вторичном рынке, так и строят. Одно из важных условий переселения - подбор нового жилья, равного по площади аварийному.

К настоящему моменту в новые квартиры переехали 240 семей в городах и районах области. Например, в 2019 году более 40 семей из города Свободного покинули аварийное жилье. Город Райчихинск в рамках проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" стал первым муниципальным образованием, досрочно реализовавшим программу. Благоустроенным жильем обеспечены 24 человека.

- В 2019-м мы перевыполнили план по переселению амурских семей из негодных домов. За минувший год в новые квартиры переехали 163 семьи из 7,12 тысячи квадратных метров аварийного фонда, а планировали изначально расселить 1,75 тысячи квадратных метров, - пояснил губернатор Василий Орлов. - В 2020 году мы должны расселить не менее 12,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, на которых проживают 460 человек. Работа идет в графике, рисков нет. Все амурчане, которые должны переехать в новые квартиры в этом году, получат благоустроенное жилье до декабря. Нам удается эффективно работать с Фондом реформирования ЖКХ и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, которые выделяют средства на решение такой важной задачи.

Сейчас в Амурской области под переселение строят пять домов: два - в Благовещенске, два - в Сковородине и один - в поселке Прогресс.

Инфографика РГ: Виктор Мамонтов

В Сковородинском районе общая площадь аварийного жилого фонда - более 30 тысяч "квадратов". По региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" сейчас расселяется четырехподъездный 60-квартирный дом в городе Сковородино на улице Василевского. Из 21 квартиры люди уже переехали. Развернулось строительство двух многоквартирных домов на 28 квартир в рамках I этапа и жилого здания на 36 квартир по II этапу программы. Сроки их сдачи - декабрь 2020 года и февраль 2021 года соответственно.

Инфографика РГ: Виктор Мамонтов

В поселке городского типа Прогресс на улице Пушкина возводят четырехэтажный дом на четыре подъезда. В нем администрация поселка приобретет квартиры для семей, проживающих в аварийном фонде.

Компания-застройщик уже подняла два этажа и обещает сдать дом в эксплуатацию в ноябре 2021 года.

- ООО "СМУ" на сегодняшний день ведет стройку согласно графику. Новый кирпичный дом получается добротный, теплый. После завершения работ в конце 2021 года 48 семей, а это 93 человека, заселятся в новые квартиры, - рассказал глава Прогресса Сергей Провоторов.

По словам главы региона, реализация мероприятий программы позволит в 2019-2025 годах качественно улучшить условия жизни более шести тысяч жителей Амурской области.