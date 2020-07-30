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30.07.2020 04:21
Рубрика: Происшествия

Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину

Текст: Юлия Гарднер

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Его фигурантом стал 59-летний житель поселка Приаргунск.

В Уфе подросток выстрелил в глаз прохожему

По версии следствия, 27 июля он выстрелил из пневматической винтовки в девятилетнего мальчика. Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого. Тот сделал несовершеннолетнему замечание, а затем схватился за оружие. Мальчик госпитализирован с проникающим пулевым ранением грудной клетки.

"Следователи СК задержали мужчину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Изъята пневматическая винтовка марки Hatsan, назначены необходимые судебные экспертизы", - сообщает пресс-служба краевого СУ СК.

Готовятся документы для заключения подозреваемого под стражу.

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