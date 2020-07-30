Бастрыкин поручил разобраться в причинах драки ульяновских депутатов

Разобраться в обстоятельствах инцидента с дракой депутатов законодательного собрания Ульяновской области поручил своим подчиненным председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает официальный сайт Следкома.

Этот инцидент жители региона наблюдали в прямом эфире во время трансляции заседания 29 июля. Видео, на котором запечатлена схватка парламентариев было также выложено в Instagram депутат Госдумы Алексей Куринный.

По словам руководителя фракции "Единая Россия" вице-спикера ульяновского ЗС Василия Гвоздева заседание было прервано, поскольку в парламенте произошла драка депутатов. Сам он считает виновными в конфликте депутатов фракции КПРФ.

Действительно, на видеоролике видно, как депутаты от КПРФ разместили в зале заседаний плакат с фото губернатора Сергея Морозова и единственного представителя фракции "Коммунисты России" в ульяновском ЗС Максима Сурайкина и надписью "голубки". Потасовка началась после попытки одного из депутатов от "Единой России" сорвать этот плакат.

"В ряде средств массовой информации также обсуждается конфликт, произошедший в Законодательном собрании Ульяновской области. Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет РИА Новости, исполняющий обязанности спикера заксобрания Василий Гвоздев обратился в полицию с просьбой дать правовую оценку действиям депутатов от КПРФ. Коммунисты также подали заявление в правоохранительные органы. Как подчеркнул руководитель фракции КПРФ Айрат Гибатдинов, провокации со стороны его однопартийцев не было.

Сейчас в ситуации также разбираются сотрудники полиции. Аналогичную проверку проводит комиссия по этике областной думы.