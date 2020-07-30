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30.07.2020 15:22
Рубрика: Общество

На трассе в Удмуртии заметили гуляющих верблюдов

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: vk.com/zlou18 Фото: vk.com/zlou18
Фото: vk.com/zlou18

В Удмуртии автомобилисты запечатлели гуляющих по трассе верблюдов. Фотографии выложили в социальные сети.

Фото: iStock
Астраханскую область атаковало стадо одичавших верблюдов

Животных заметили на дороге Сарапул-Ижевск, рядом с селом Бураново, где как раз находится верблюжья ферма и этноцентр "Шаман Парк".

Его владелец Анатолий Меньков рассказал "РГ", что верблюды гуляют в этом месте регулярно, только в этот раз вышли на дорогу.

- Дело в том, что им нравится трава, которая находится вдоль дорог. Дороги посыпают иногда солью и то, что там трава своеобразная, слегка соленая, им очень по вкусу. Как коровы, которые тоже соль любят, - сказал Меньков.

Чтобы избежать ДТП с участием верблюдов, животных уже привязали.

Фото: vk.com/zlou18
В регионах Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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