На трассе в Удмуртии заметили гуляющих верблюдов

В Удмуртии автомобилисты запечатлели гуляющих по трассе верблюдов. Фотографии выложили в социальные сети.

Животных заметили на дороге Сарапул-Ижевск, рядом с селом Бураново, где как раз находится верблюжья ферма и этноцентр "Шаман Парк".

Его владелец Анатолий Меньков рассказал "РГ", что верблюды гуляют в этом месте регулярно, только в этот раз вышли на дорогу.

- Дело в том, что им нравится трава, которая находится вдоль дорог. Дороги посыпают иногда солью и то, что там трава своеобразная, слегка соленая, им очень по вкусу. Как коровы, которые тоже соль любят, - сказал Меньков.

Чтобы избежать ДТП с участием верблюдов, животных уже привязали.