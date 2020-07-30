Нижегородский водитель задержан по подозрению в убийстве попутчицы

В Богородском районе задержан подозреваемый в убийстве 36-летней женщины, которую разыскивали несколько дней после того, как она поймала попутную машину. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Женщину искали с 27 июля: в этот день она последний раз вышла на связь на остановке общественного транспорта в Дуденево Богородского района. Там она села в попутную машину.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). 30 июля был задержан 28-летний житель Богородска, который подвозил женщину в тот день.

По версии следствия, мужчина согласился подвезти незнакомую женщину, стоявшую на остановке. Проехав несколько километров по трассе в сторону Богородска, он свернул в лесополосу, ударил пассажирку и задушил ее. Тело женщины водитель спрятал неподалеку от мусорной свалки, а затем скрылся. В совершении преступления он сознался и указал место, где спрятал убитую.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Мотив убийства устанавливается.