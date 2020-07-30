Пензенские леса от пожаров защитят дроны

В этом году в Пензенской области зафиксировано 35 лесных пожаров. Все они были ликвидированы в день возгорания, удалось не допустить крупных лесных пожаров.

Как рассказали в правительстве Пензенской области, это стало возможным благодаря качественному и своевременному реагированию спецслужб на угрозы возгорания, а также противопожарному обустройству территории государственного лесного фонда. Специалистам лесного хозяйства помогает новая техника и современное оборудование, приобретенное в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

В этом году для охраны лесов регион приобрел дроны, четыре лесопожарных комплекса, седельный тягач, четыре квадроцикла, почти три десятка внедорожников, пожарные цисцерны, бензопилы и другую спецтехнику на сумму свыше 50 миллионов рублей.

- Благодаря реализации нацпроекта "Экология" и региональных программ, инициированных губернатором Иваном Белозерцевым, вся современная техника уже работает, приносит ощутимый вклад в очень важную работу по сохранению наших лесов, нашей природы, - говорит министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин. - В июне лимит бюджетных средств, выделенных региону на текущий год, освоен полностью. Пензенская область на федеральном уровне второй год подряд отмечается как регион, максимально эффективный по осуществлению закупок лесной техники в максимально короткие сроки. При этом за счет конкуренции и снижения цены на торгах удается приобретать дополнительную технику сверх плана.

В государственном природном зоологическом заказнике "Ломовский" Лунинского района во время пресс-тура, организованного региональным минлесхозом и департаментом Пензенской области, наглядно продемонстрировали работу лесников. Заказник был создан в 2017 году для охраны редких и исчезающих видов животных. Сегодня его площадь составляет более восьми тысяч гектаров. Особо охраняемые природные территории создаются для снижения антропогенного влияния на природу, а также для сохранения и воспроизводства в естественных условиях редких и исчезающих видов растений и животных. На территории Ломовского заказника растут 13 редких видов растений, обитают насекомые, птицы, животные, занесенные в Красную книгу Пензенской области. Например, речные выдры, которые находятся на грани исчезновения. Также здесь разводят охотничье-промысловые виды.

- В нашем заказнике отмечен рост численности животных. Лоси приносят приплод и сейчас их здесь насчитывается свыше 70 голов, около трех десятков косуль, есть кабаны, которых пока не так много, но при благоприятных условиях их численность тоже увеличится, - говорит охотовед заказника Алексей Красильников.

В Пензенской области создано 86 особо охраняемых природных территорий, общая площадь которых составляет 76 тысяч гектаров. Среди них государственный заповедник федерального значения "Приволжская лесостепь", 78 памятников природы и семь государственных зоологических заказников регионального значения.

Благодаря работе пензенского минлесхоза за пять лет площадь особо охраняемых территорий регионального значения была увеличена почти на 30 тысяч гектаров. В настоящее время ведется работа по созданию пяти новых памятников природы: "Присурская дубрава", Участок реки Сура, озеро "Сандерка", озеро "Печарка" и "Кайсаровский солонец". За счет них площадь охраняемых природных объектов увеличится еще на 700 гектаров.