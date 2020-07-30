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30.07.2020 19:37
Рубрика: Общество

Паломник со справкой

Праздник Серафима Саровского пройдет в режиме ограничений
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)
В Дивеево состоится празднование дня памяти преподобного Серафима Саровского. Обычно на этот праздник в Серафимо-Дивеевский монастырь приезжают тысячи человек со всего мира. Но нынче наплыв паломников ограничат.

Праздничное богослужение пройдет на улице: на площади перед Преображенским собором уже установили раку с мощами преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых в народе святых. А на Соборной площади построили выносной алтарь.

Фото: Елена Немирова / РГ
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Впрочем, как пояснил "РГ" руководитель пресс-службы Нижегородской епархии иерей Алексей Пестрецов, с ограничениями по коронавирусу это не связано. Праздничное богослужение в честь преподобного Серафима всегда проводили под открытым небом.

- Если будет плохая погода, думаю, это никого не испугает, в предыдущие годы такое случалось. Зато в этот раз богослужение будет отличаться требованием социальной дистанции и обязательного ношения масок, - рассказал он.

По-другому будет организован и въезд в само село. Чтобы попасть на богослужение, нужно предъявить медицинскую справку об отсутствии заражения коронавирусом. Кроме того, обязательно иметь подтвержденную бронь в гостинице, если человек намерен пробыть здесь более суток. Раньше для паломников организовывали палаточный городок, но в этом году от него решено отказаться.

В епархии просят паломников "проявить христианское терпение и благоразумие и следовать всем санитарным и противоэпидемическим требованиям".

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